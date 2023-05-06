Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çorum'a ziyarette bulundu. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Büyükekşi, Çorum'un sanayisi ve ekonomisiyle ilgili bilgiler aldı. Şehir stadını da ziyaret eden Büyükekşi, Çorum FK'nın başarısını da takdir etti.

SPOR TFF Başkanı Büyükekşi Çorum'da

Yusuf ÇINARÇORUM,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

AK Parti Adayı Zeki Gül'ün davetlisi olarak gelen TFF Başkanı Büyükekşi ilk önce Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Mehmet Büyükekşi, valilik çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beyi ziyaret ettik, kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kendisinden Çorum'un sanayisi ve ekonomisiyle ilgili bilgiler aldık. Ben 8 yıl önce Çorum'a gelmiştim. O günden bugüne Çorum'da büyük bir değişim olmuş, ihracat ve ithalat açısından da büyük bir yol almış durumda. Sporda da biliyorsunuz Çorum FK, önemli bir yol aldı ve şu anda, şampiyonluğa oynayan takımlardan biri. Onun için de kendilerini tebrik ediyoruz. Çorum'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz? dedi.

Büyükekşi, ardından Çorum Şehir Stadı'nı inceledi. Büyükekşi'ye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Milletvekili adayı Zeki Gül ve federasyon yetkilileri eşlik etti.(DHA)