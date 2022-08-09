TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay (86), vefat etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay (86), vefat etti. Fatma Burkay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TFF 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay, 86 yaşında vefat etti. Burkay için ikindi namazından sonra Şahadet Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Burkay ailesinin çok sayıda yakını katıldı. İbrahim Burkay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Fatma Burkay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.