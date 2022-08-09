Haber : TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü

 - Güncelleme:
TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın acı günü

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay (86), vefat etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay (86), vefat etti. Fatma Burkay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TFF 1'inci Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay, 86 yaşında vefat etti. Burkay için ikindi namazından sonra Şahadet Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Burkay ailesinin çok sayıda yakını katıldı. İbrahim Burkay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Fatma Burkay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Burkay Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title