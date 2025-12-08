Tff, 197 Futbolcuyu Daha Bahis Soruşturması Kapsamında Pfdk'ya Sevk Etti

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 197 amatör futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan duyuruda, profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin "A Takım" listelerinde bulunan ya da ilgili lig statüleri gereği esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda süre alabilen amatör statüdeki 658 futbolcu hakkında inceleme yürütüldüğü belirtildi. Bu oyuncular arasından bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF'nin açıklamasında, PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcunun tam listesi de paylaşıldı.