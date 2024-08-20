TFF, Ali Koç ve Burak Çağlan Kızılhan'ı PFDK'ya sevk etti

(İSTANBUL) - Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'ın talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı PFDK'ya sevklerine kara verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklerin raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen haftasonu Göztepe-Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğradığı olaylı maçla ilgili karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarına göre, Fenerbahçe, 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın da "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edilmesi kararı verildi.

Raporda ayrıca, aynı maçtaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Göztepe Kulübü'nün ve kulüp görevlisi Fatih Özkan'nın da talimatlara aykırı hareketi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.