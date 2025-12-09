Futbolda Bahis Soruşturması... Tff: 2'si Üst Klasman Olmak Üzere 22 Hakem ile 27 Futbolcu Pfdk'ya Sevk Edildi

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ikisi üst klasman olmak üzere toplam 22 hakem ile 27 futbolcunun, haklarında yürütülen soruşturmada bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece "tek bir kere" bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan, soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, bugünden tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabının beklendiği belirtilen açıklamada, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk sürecinin tamamlanacağı duyuruldu.

22 hakem PFDK'ya sevk edildi, 2'si üst klasman hakemi

Açıklamada, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 28 Ekin 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde ise Federasyona yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakemin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.