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Tez-Koop-İş Olağanüstü Genel Kurulu'nda Türk-İş'te Kalma Kararı Alındı

Tez-Koop-İş Olağanüstü Genel Kurulu'nda Türk-İş'te Kalma Kararı Alındı
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Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden ayrılma talebini değerlendirdiği olağanüstü genel kurulda, Türk-İş'ten ayrılmama kararı aldı. Sendika, Türk-İş ile dayanışma içinde sınıf mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) Tüzük Değişikliği, İdari ve Mali Kararlar Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul'da Türk-İş üyeliğinden ayrılma talebi tartışıldı. Genel Kurul sonrasında Türk-İş'ten ayrılmama kararı alındı.

Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek ve tüzük değişikliği kararlarının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurula gitti. Türk-İş'ten ayrılma talebinin tartışıldığı kurulda Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Türk-İş'te kalma yönünde iradesini ifade etti.

Olanüstü Genel Kurul'da, Türk-İş'ten ayrılmama kararı alındı. Sendika, Türk-İş'in sınıf mücadelesindeki önemini vurgulandı. Ayrılmanın Türkiye işçi sınıfına zarar vereceği belirtildi. Tez-Koop-İş, Türk-İş içinde mücadeleci sendikalarla dayanışmaya devam edeceğini açıkladı. Sendika, üyeleri ve işçi sınıfı için sorumluluğunu sürdüreceğini ifade etti. Sonuç olarak, "İnadına Türk-İş, İnadına Tez-Koop-İş, İnadına Mücadele!" sloganıyla mücadeleye birlikte devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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