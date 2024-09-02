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Teyit, Pürmerak Kulübü'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi

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Teyit, çevrimiçi eğitim platformu Pürmerak Kulübü'ne 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' eğitimini ekledi. Program, insanların güncel teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesini amaçlıyor.

İnsanların yapay zekayı eleştirel bir bakış açısıyla anlamalarını sağlamak için adım atan doğrulama platformu Teyit, çevrimiçi eğitim platformu Pürmerak Kulübü'ne 2 Eylül itibarıyla 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' eğitimini ekledi.

2016'dan bu yana dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim faaliyetleri yürüten Teyit'in 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' programı, insanların güncel teknolojiyle temel düzeyde sağlıklı bir ilişki kurabilmesini amaçlıyor.

"SON BİRKAÇ YIL, YAPAY ZEKA AÇISINDAN BÜYÜK GELİŞMELERE SAHNE OLDU"

Teyit Eğitim Programları Sorumlusu Esra Özgür, eğitime dair "Geride bıraktığımız son birkaç yıl, yapay zeka açısından büyük gelişmelere sahne oldu. Yapay zeka teknolojisi iş akışlarımızdan gündelik alışkanlıklarımıza kadar yaşamımızın her yerine nüfuz etti. Biz de yakın geleceğe hazırlıklı olmak ve getirdiği sorunlara karşı kendimizi güçlendirebilmek için atabileceğimiz bazı bireysel adımların farkındalığıyla yapay zeka okuryazarlığı modülünü hazırladık. Bu modülü oluştururken, teyitçiliğin merkezinde yer alan eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık becerileri yol gösterici oldu. Teyitçilerin gözünden yapay zeka gündemine bakmak, bu gelişmelerle sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir" diye konuştu.

"TOPLULUKLA BERABER TEYİTÇİLİK FAALİYETLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Giriş seviyesindeki bu eğitim için ileri teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadığını, katılımcıların derslere dilediği gün ve saatte erişebildiğini belirten Özgür, "Eğitimi tamamlayan katılımcılar, İstanbul Bilgi Üniversitesi onaylı Yapay Zeka Okuryazarlığı sertifikası almaya hak kazanıyor. Gelecek dönemlerde de Pürmerak Kulübü'nde eleştirel dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak için yeni eğitimler oluşturmaya ve toplulukla beraber teyitçilik faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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