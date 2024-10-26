'Teyit olarak 2024'te bilgi düzensizliğiyle mücadelede derinleşmeye odaklandık'

DİJİTALLEŞME, bilgiye erişimi demokratikleştirdiği kadar yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına yol açarken küresel nüfusun yüzde 68'i yanlış bilgi sorunundan endişe duyduğunu bildiriyor. Doğrulama platformu Teyit ise eleştirel düşünce ve hakikat için hayata geçirdiği projelerini paylaştı. Bilgi düzensizliği ve yanlış bilgi sorununa karşı sekiz yıldır çok katmanlı bir mücadele sergilediklerini açıklayan Teyit Direktörü Emre İlkan Saklıca, "Teyit olarak biz de sekizinci yılımızı kutlarken, 2024'te bilgi düzensizliğiyle mücadelede derinleşmeye odaklandık. Deneyimleriyle güçlenen ekibimiz; birey, topluluk ve sistem düzeyindeki müdahaleleriyle eleştirel düşünmeyi ortak bir değer haline getirmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de toplumun her kesimini kapsayan, bilgi düzensizliği sorununun çözümüne katkıda bulunan ve en önemlisi takipçilerimizin şüphe kasını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı ve tek tıkla dünyanın diğer ucuna ulaşabildiğimiz dijital çağda bilgi kirliliği hiç olmadığı kadar görünür hale geldi. Özellikle sosyal medya platformları, bilgiye erişimi demokratikleştirdiği kadar, yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına yol açıyor. Tam da bu nedenle küresel nüfusun yüzde 68'i yanlış bilgi probleminden endişe duyduğunu bildiriyor. İnternetteki yanlış bilgi sorununa karşı sekiz yıl önce harekete geçen doğrulama platformu Teyit ise yıldönümünü kutlarken, eleştirel dijital okuryazarlığı artırmak için hayata geçirdiği çalışmalarını paylaştı.

'2024'TE BİLGİ DÜZENSİZLİĞİYLE MÜCADELEDE DERİNLEŞMEYE ODAKLANDIK'

Bilgi düzensizliği ve yanlış bilgi sorununa karşı sekiz yıldır çok katmanlı bir mücadele sergilediklerini açıklayan Teyit Direktörü Emre İlkan Saklıca, "Sosyal medyanın da etkisiyle birlikte sağlık, siyaset, ekonomi gibi birçok alanda yanlış bilgilerin yaygınlaşması hızlandı. Bu bilgiler, insanların çeşitli konulara dair kararlarını olumsuz yönde etkilerken, toplumun da gerçeklik algısını önemli derecede bozuyor. Teyit olarak biz de sekizinci yılımızı kutlarken, 2024'te bilgi düzensizliğiyle mücadelede derinleşmeye odaklandık. Deneyimleriyle güçlenen ekibimiz; birey, topluluk ve sistem düzeyindeki müdahaleleriyle eleştirel düşünmeyi ortak bir değer haline getirmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de toplumun her kesimini kapsayan, bilgi düzensizliği sorununun çözümüne katkıda bulunan ve en önemlisi takipçilerimizin şüphe kasını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

'GEÇTİĞİMİZ SEKİZ YILDA 5 BİNDEN FAZLA TÜRKÇE ANALİZ YAYINLADIK'

Bu yıl derinleşen çabalarının başarısını Global Fact'ten aldıkları En Yüksek Etki Ödülü ile taçlandırdıklarını belirten Saklıca, sekiz yıllık çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

"Geçtiğimiz sekiz yılda 5 binden fazla Türkçe analiz yayınladık. 25 projeye imza attık. Düzenlediğimiz 200'den fazla eğitim ve atölyelerle 10 binden fazla kişiye ulaştık. Bilgi düzensizliği sorunlarına eleştirel yaklaşımlarda bulunan teyitpedia yazılarımız ile devletlere, platformlara, haber merkezlerine, eğitim kurumlarına yani içinde bulunduğumuz sistemin tüm paydaşlarına sayısız çözüm önerisi sunduk."

'YANLIŞ BİLGİYE KARŞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ İŞ MODELLERİ GELİŞTİRDİK'

Haber merkezlerinin yanlış bilgiye maruz kalmaması için onları güçlendiren modüller ve eğitimleri daha rafine hale getirdiklerini aktaran Saklıca, "Şirketlerin dezenformasyondan görebilecekleri zararları en aza indirecek planlar yaptık, şirket çalışanlarını yanlış bilgiye karşı güçlendirmek için çeşitli iş modelleri geliştirdik. Kurumlara yönelik yaptığımız çalışmaların tamamını Teyit Medya (teyit.media) çatısı altında toplayarak paydaşlarla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL OKURYAZARLIĞI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Saklıca, "İnovasyon kültürümüz ile ortaya koyduğumuz bu tabloya her geçen yıl yenilikler eklemeye devam ettik. Bu yıl, #teyitpedia kategorimizde bilgi düzensizliğinin nedenlerini çözümlemek ve dünyadaki gelişmeleri anlayabilmek için çıkan yazılarımızın sayısını ve niteliğini artırdık. Gelecek dönemde de güçlenen editoryal kadromuzla eğitim programları ve sistem düzeyinde yapılan çalışmalarla eleştirel dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'DEĞİŞİMİN PARÇASI OLURKEN, GELİŞİMİ HEP ÖNCELİĞİMİZ HALİNE GETİRDİK'

Saklıca, son olarak şunları söyledi:

"Teyit.org olarak, kurulduğumuz günden bu yana, yanlış bilgiyle mücadelede kendimizi hep yeniledik. Değişimin parçası olurken, gelişimi hep önceliğimiz haline getirdik. Eleştirel dijital okuryazarlık becerilerine odaklanan faaliyetlerdeki uzmanlığımızı ve deneyimimizi yaratıcı eğitim içerikleri aracılığıyla internet kullanıcılarına, çeşitli projeler ve eğitimler aracılığıyla ise bireylere ve gruplara ulaştırmayı sürdüreceğiz"