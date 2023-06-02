Teyit, Avrupa Teyitçilik Standartları Ağı'nın üyesi oldu

Teyit, Avrupa Teyitçilik Standartları Ağı'na (EFCSN) üye olarak tarafsızlık ve şeffaflığının uluslararası bir kuruluş tarafından bir kez daha teyit edildi.

Teyit, Avrupa'da teyitçilik standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Avrupa Teyitçilik Standartları Ağı'nın (EFCSN) üyesi oldu. Teyit'in EFCSN üyesi olması, tarafsızlık ve şeffaflığının uluslararası bir kuruluş tarafından bir kez daha teyit edilmesi anlamına geliyor. Teyit'in EFCSN ilkelerine uyduğu bağımsız denetçiler tarafından onaylandı.

Teyitçilik organizasyonlarını bir araya getirerek şeffaflık, metodoloji ve bağımsızlık alanında standartları geliştirmek için çalışmalar yürüten Avrupa Teyitçilik Standartları Ağı'na (EFCSN) Teyit'in yaptığı başvuru kabul edildi.

TARAFSIZLIĞINI, ADİL VE ŞEFFAF OLDUĞUNU TEYİT ETTİ

EFCSN ilkeleri geçen yıl Teyit'in de aralarında yer aldığı 44 organizasyonun imzası ile yayınlanmıştı. Bu ilkeleri benimseyen Teyit, açık ve şeffaf bir metodolojiye sahip olduğunu, partizan olmayan, adil ve objektif bir yayın yaptığını, dürüst bir düzeltme politikasına sahip olduğunu ve organizasyonel ve finansal anlamda şeffaf olduğunu taahhüt etti. Teyit'in bu ilkelere uyup uymadığı 2 yılda bir bağımsız değerlendiriciler tarafından denetlenecek.

2017'DEN BERİ ULUSLARARASI DOĞRULUK KONTROLÜ AĞI İLKELER KILAVUZU İMZACISI

Teyit 2017 yılından bu yana dünyadaki teyitçilik organizasyonlarını bir araya getiren Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı'nın (IFCN) İlkeler Kılavuzu imzacısı. Bu kılavuzda da tarafsızlık, adillik, editoryal bağımsızlık ve şeffaflık gibi ilkeler yer alıyor. Teyit'in bu standartlara uyup uymadığı bağımsız değerlendiriciler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Bugüne kadar afet, ekonomik kriz ve seçim gibi dönemlerin de yer aldığı, internette yayılan yaklaşık 4 bin şüpheli bilgiyi inceleyen Teyit'in yüzde 99,8'lik bir hatasızlık oranı bulunuyor.

"DENETLENMEK VE GERİ BİLDİRİM ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Teyit'in Eş Kurucusu ve Vizyon ve Strateji Sorumlusu Gülin Çavuş şunları söyledi:

"Medyanın taraflılıkla anıldığı ve dezenformasyonun kol gezdiği bir dönemde hem hakikatin peşinden gitmeyi hem de yüksek standartlarda teyitçilik yapmayı önemsiyoruz. Bugüne kadar tarafsızlığımızı, bağımsızlığımızı ve şeffaflığımızı korumak ve ileriye taşımak için attığımız adımlara EFCSN üyeliği de eklendi. Çalışmalarımızın hem uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenmesi hem de okurlarımızdan geri bildirimler almamız bizim için çok kıymetli. Ayrıca EFCSN'in yönetim kurulunda yer alan bir kuruluş olarak Avrupa'daki diğer teyitçilerle birlikte teyitçilik standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz."