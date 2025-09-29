Haberler

TEYAŞ Heyetinden Edirne Müftülüğüne Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Yatırım A.Ş. heyeti, Edirne Müftülüğünü ziyaret ederek vakfın gayrimenkul işleri hakkında bilgilendirme yaptı ve teşekkür belgeleri takdim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Yatırım A.Ş. (TEYAŞ) heyeti Edirne Müftülüğünü ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, TEYAŞ Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Eğinç, Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu'ya ziyarette bulundu.

Eğinç, ziyarette vakfın gayrimenkul iş ve işlemlerine yönelik bilgilendirmede bulunarak, Aksu'ya kentteki yatırımlardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Aksu da ziyaret ve katkılarından dolayı Eğinç'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatını da ziyaret eden Eğinç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
