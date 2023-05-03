Texas Valisi'nin Demokrat eyaletlere gönderdiği mülteciler New York'a ulaştı

NEW Texas'tan Demokrat eyaletlere gönderilen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen daha New York'a ulaştı.

NEW Texas'tan Demokrat eyaletlere gönderilen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen daha New York'a ulaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Manhattan'daki terminale ulaşan otobüsleri New York Belediyesinin yetkilileri karşıladı.

New York Belediye Göçmen İşleri Ofisi Komiseri Manuel Castro, Texas Valisi Greg Abbott'un düzensiz göçmenleri yönlendirdiği belediye başkanlarının siyahi Amerikalılardan oluştuğuna dikkati çekti.

Castro, "Vali Abbott bu otobüsleri New York, başkent Washington, Chicago, Los Angeles ve Denver gibi şehirlere gönderiyor. ve bu şehirlerin tamamı siyahi belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Vali Abbott, göçü politik bir silah olarak kullanıyor. Daha üzücü olan şey ise federal hükümetin buna izin veriyor olması." ifadelerine yer verdi.

Düzensiz göçmenler, yetkililer tarafından geçici konaklama yapacakları yerlere doğru yönlendirilirken, gün içinde iki otobüs dolusu göçmenin daha New York'a varacağı bildirildi.

New York ve sınırdan gönderilen düzensiz göçmenler sorunu

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Belediye Başkanı Eric Adams da aynı hafta, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

Geçen bahardan bu yana 58 bin 300'den fazla düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazlasının hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.