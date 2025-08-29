Texas Valisi Greg Abbott'tan Yeni Seçim Haritası Onayı

NEW ABD'nin Texas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Başkan Donald Trump'ın 2026'da yapılacak Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiye 5 koltuk kazandırmanın hedeflendiği yeni seçim haritasını onayladı.

Abbott, 2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin daha fazla sandalye kazanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanan seçim bölgesi haritasının yasalaşması için gereken imzayı attı.

Texas'ın seçim bölgelerini yeniden dizayn eden tasarıyı imzaladığını, ABD merkezli X sosyal medya platformundan duyuran Abbott, "Bugün 'Tek Büyük Güzel Harita'yı yasalaştırdım." ifadesini kullandı.

Vali Abbott, "Bu harita, Kongre'de daha adil bir temsil sağlıyor. Texas, Kongre'de daha (Cumhuriyetçi) 'kırmızı' olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısının imzalanması, Cumhuriyetçi Partinin ABD Temsilciler Meclisinde 5 yeni koltuk kazanmayı umduğu seçim bölgesi haritasını yürürlüğe koymak için haftalardır süren çabalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

ABD'de nadir görülen bir uygulama olan seçim bölge haritasının değiştirilmesine eyaletteki Demokrat seçmenler şiddetli protestolarla tepki gösterdi.

Teksaslı Demokratlar, söz konusu yeni haritaya karşı açtıkları davalarla mücadele etmeye çalışıyor.

Eyaletin El Paso kentinde bir ABD Bölge Mahkemesinde 3 yargıçtan oluşan heyet, 1-10 Ekim tarihlerinde yeni haritanın uygulanmasını engelleyecek bir ihtiyati tedbir duruşması kararlaştırmıştı.