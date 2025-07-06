Texas'taki Sel Felaketi: Hava Tahmini Tartışmaları Devam Ediyor

ABD'nin Texas eyaletinde 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sellerin ardından, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmeye bağlayan tartışma devam ediyor.

CNN'in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 51 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Noem, hükümetin bu felakete karşı müdahalesini ve NWS'yi savunarak, Başkan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra, uzun yıllardır kullanımda olan hava durumu teknolojisini düzeltmek istediğini ve bu konuda başlatılan yenileme çalışmalarının halihazırda sürdüğünü belirtti.

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 2026 Mali Yılı bütçesinin 'bazı hava tahmini araştırma laboratuvarlarının kapatılması ve bütçe kesintilerini içermesine' yönelik endişeleri hükümete ileteceğini kaydeden Noem, durumun düzeltilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktardı.

Noem, NWS'nin eksik bilgilendirmesiyle ilgili şikayetlere değinerek, "Hepimiz uyarının daha erken yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle uzun süredir ihmal edilen bu teknolojileri yenilemek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunduğu gerekçesiyle ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağlamıştı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde kesinti yapmıştı.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı en son 51 olarak bildirildi.