Haberler

ABD'de, Houston Türk Toplumu'ndan anlamlı dayanışma örneği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Texas eyaletindeki Türk toplumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal yardımlaşma ruhuyla kutladı. Houston Başkonsolosluğu ve ATA-Houston işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 35 Türk gönüllü, ihtiyaç sahipleri için 495 adet gıda kolisi hazırladı. Başkonsolos Ahmet Akıntı ve ailesi de gönüllüler arasında yer aldı.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Türk toplumu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl, sosyal yardımlaşmayı ve gönüllü sivil toplum çalışması ruhunu öne çıkaran etkinlikle kutladı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun ve Houston Türk Amerikan Derneğinin (ATA-Houston) işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, bölgede yaşayan bir grup Türk vatandaşı, ihtiyaç sahiplerine Houston Food Bank adlı yardım kuruluşunca dağıtılacak gıda kolilerinin hazırlanmasında gönüllü yer aldı.

Çocukların da aralarında bulunduğu her yaştan geniş katılımla düzenlenen organizasyonda, 35 Türk gönüllü, söz konusu gıda yardım kuruluşunun ana deposundaki gıda kolilerinin oluşturulmasına yardım etti.

Türk gönüllüler, bu çalışma sırasında yaşlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her biri 15 kilo ağırlığında 14 bin öğün ihtiyacını karşılayabilecek 495 adet gıda kolisi hazırladı.

Houston Başkonsolosu ve ailesi de gönüllüler arasında yer aldı

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve ailesi de gönüllü Türklerle birlikte söz konusu sosyal yardımlaşma çalışmasına katıldı.

"Herkesin içinde yaşadığı toplumun yararına işler yapması gerektiğini" belirten Başkonsolos Akıntı, Houston ve çevresindeki şehirlerde gıda desteğine ihtiyaç duyan düşük gelirli ailelerin desteklenmesine yönelik "bu çalışmanın bir parçası olmaktan ve ailesiyle birlikte bu çalışmaya katılmaktan" dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk gönüllülerle bu organizasyona katılmaktan duydukları manevi tatmini ifade eden Akıntı, bu yöndeki yardım faaliyetlerinde yeniden gönüllü olarak görev alma dileklerini paylaştı.

Organizasyon kapsamında, Houston Başkonsolosluğunun eşgüdümünde bölgede yaşayan Türk toplumu tarafından bağışlanan 1,5 ton civarındaki gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Houston Food Bank kuruluşuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti

Biri 87, diğeri 85 yaşında! Yılların husumetinde kan aktı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

Halı sahadaki gerginlik caddede patladı: Ölümden mucize eseri kurtuldu
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı

Fenerbahçe maçını izlemeye gidenler ummadık bir durumla karşılaştı
Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar

Uğurcan ve ailesini şoke edecek karar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı