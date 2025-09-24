Haberler

Texas'ta ICE Tesisine Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin tesisine bitişikteki bir binadan açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve kendisini yaralayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

NEW ABD'nin Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) tesisine açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dallas polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde gözaltı merkezi de bulunan ICE tesisine bitişikteki binadan ateş açıldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, silahlı saldırıyı yaptığı düşünülen şüphelinin, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada kendini yaraladığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda kurşun isabet edenlerden ikisinin ICE merkezinde gözaltında bulunan düzensiz göçmenler olduğu kaydedildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Noem, "Ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğrulayabiliriz." ifadesine yer verdi.

Öte yandan ICE yetkilileri ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, saldırganın bir keskin nişancı olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
