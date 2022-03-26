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Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... - Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

- Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin savrularak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Rowlett'te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü. Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti. Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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