Texas'ta festival katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 ölü, 8 yaralı

Texas'ın Fort Worth şehrinde düzenlenen ComoFest festivaline katılanlara yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıya karışan kişiler henüz tespit edilemedi.

FORT ABD'nin Texas eyaletinde bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel televizyon kanalına konuşan polis yetkililerine göre silahlı saldırı, Texas'ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi'nde dün gece saatlerinde düzenlendi.

Söz konusu mahallede her yıl düzenlenen ComoFest festivali katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıya kaç kişinin karıştığı bilinmezken olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.