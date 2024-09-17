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Texas'ta Boru Hattında Patlama ve Yangın

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ABD'nin Texas eyaletinde bir boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda bir itfaiye eri hafif yaralandı ve olay yerinde tedavi edildi. Patlama nedeniyle binlerce ev ve işyerinin elektriği kesildi, geniş çaplı tahliye yapıldı.

- Texas'ta boru hattında yangın

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı La Porte kentinde boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı. Energy Transfer şirketi, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada binlerce ev ve işyerinin elektriğinin kesildiği ve geniş çaplı bir tahliyeye yol açtığı belirtilerek akışın durdurulduğu ancak yangının kendi kendine sönmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yangının sönmesinin ise birkaç saati bulabileceğini açıklarken patlamanın nedeninin ise araştırıldığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise, bilinmeyen bir aracın geçiş hakkına sahip bir alana girdiği ve vana yerine çarptığı yönündeki iddialardan haberdar olunduğu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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