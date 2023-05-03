Texas'ta 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 28 Nisan'da biri 9 yaşında çocuk olmak üzere bir evde 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 28 Nisan'da biri 9 yaşında çocuk olmak üzere bir evde 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı.

San Jacinto County Şerifi Greg Capers, basın toplantısında, şüpheli Francisco Oropesa'nın Montgomery bölgesinde bulunan bir akrabasının evinde ele geçirildiğini duyurdu.

Capers, 38 yaşındaki Oropesa'nın "dolapta çamaşırların altında saklanırken olaysız bir şekilde yakalandığını" söyledi.

San Jacinto County Başsavcısı Todd Dillon da aynı evde bulunan Oropesa'nın kız arkadaşı Divimara Nava ve olaydan sonra yakalanmaması için kendisine yardım eden bir arkadaşının "yardım ve yataklıktan" gözaltına alındıkları bilgisini paylaştı.

Dillon, Oropesa'nın FBI'ya yapılan bir ihbar üzerine yakalandığını, saldırıda kullanılan silahın da ele geçirildiğini ve balistik incelemesinin yapılacağını aktardı.

Yakalandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Oropesa, 5 ayrı cinayetten suçlandı.

CNN'e açıklama yapan bir yetkili, Oropesa'nın ölüm cezası suçlamasıyla yargılanabileceği değerlendirmesini yaptı.

Olay

Texas eyaletinin Cleveland kentinde 28 Nisan gecesi bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis açıklamasında, Oropesa'nın bahçede AR-15 tüfeği ile atış talimi yaptığı, komşunun yeni doğmuş bebeğin uyuyamadığını belirterek atışı durdurmasını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı. Açıklamada, Oropesa'nın komşu evi bastığı belirtilmişti.

Daha önce 4 kez sınır dışı edildiği ortaya çıkan Meksika kökenli Oropesa'nın, evde bulunan 10 kişiden 5 aile üyesini infaz usulü katlettiği kaydedilmişti.