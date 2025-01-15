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Tevhid Usta, Van'da Bağlama Geleneğini Dünya ile Buluşturuyor

Tevhid Usta, Van'da Bağlama Geleneğini Dünya ile Buluşturuyor
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Van'da yaşayan Tevhid Topal, babasından devraldığı bağlama yapımı mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Özel siparişle ürettiği bağlamaları Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına ihraç eden Topal, sanatını genç nesillere aktarmak için kurslar veriyor.

Van'da ürettiği bağlamaları dünyaya tanıtıyor

VAN - Erzurum'dan 1992 yılında Van'a gelerek bağlama üretimini tanıtan Tevhid Usta, özel sipariş üzerine ürettiği bağlamaları Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına ihraç ediyor.

Van'da müzik aletleri imalatçısı Tevhid Topal, babası Aşık Dermani olarak bilinen İbrahim Topal'dan devraldığı bağlama yapımı mesleğini büyük bir emek ve sabırla sürdürüyor. Atölyesinde yoğun bir mesai harcayan Tevhid Topal; Amerika, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere bağlama gönderiyor. Sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için büyük çaba gösteren usta, aynı zamanda genç ustalar yetiştiriyor.

Tevhid Topal, sanatını sadece bir meslek olarak görmüyor, aynı zamanda babasından devraldığı kültürel bir miras olarak değerlendiriyor ve bu mirası yaşatmak için özveriyle çalışmaya devam ediyor.

"Bağlama yapımı çok zordur"

İHA muhabirine konuşan Tevhid Topal, mesleğini nasıl öğrendiğini ve bağlama yapımının zorluklarını anlattı. Babasından devraldığı mesleğini büyük bir emekle sürdürdüğünü ifade eden Topal, "Babam Aşık Dermani olarak bilinen İbrahim Topal ile Erzurum'da başladım bu işe. Mesleği öğrendikten sonra 1992 yılında Van'a yerleştim ve burada bağlama yapımına başladım. Enstrüman yapımı, özellikle bağlama yapımı çok zordur ama bir o kadar da keyiflidir. Ağaçların hazırlanması, kurutulması ve işlenmesi büyük bir özen gerektirir. Bir bağlamanın yapımı en erken bir buçuk ay sürüyor, bazen iki aya kadar uzayabiliyor. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler alıyoruz. Amerika ve Almanya gibi ülkelere bağlama gönderdik" dedi.

Son yıllarda mesleğini öğretmeye de odaklandığını dile getiren Topal, "Yaklaşık 10 yıldır halk eğitim destekli kurslar veriyorum. Şu an mesleği öğrenip çeşitli okullarda eğitim alan öğrencilerim var. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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