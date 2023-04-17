TEV, bayram yardımlarıyla afetzede gençlere destek olacak

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ramazan Bayramı'nda yapılacak bağışlarla okulu ve ailesi deprem bölgesinde olan 2 bin 525 afetzede bursiyerinin yanı sıra eğitim çağındaki gençlere de destek olmayı sürdürecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ramazan Bayramı'nda yapılacak bağışlarla okulu ve ailesi deprem bölgesinde olan 2 bin 525 afetzede bursiyerinin yanı sıra eğitim çağındaki gençlere de destek olmayı sürdürecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her afet sonrasında olduğu gibi ülkeyi derinden yaralayan 6 Şubat'taki depremlerin ardından da TEV, tüm imkanlarını afetten etkilenen bursiyerleri ve eğitim çağındaki gençler için seferber etti.

"Yıkılan hayalleri hep birlikte yeniden inşa edelim. Desteklerinizle afetzede öğrencilerimizin eğitimleri, hayalleri, hikayeleri yarıda kalmasın." sloganıyla hareket eden vakıf, depremzede gençler için uzun soluklu, sürdürülebilir desteğin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bayram vesilesiyle afet burs fonlarına destek çağrısı yaptı.

Vakıf, bayramda yapılacak bağışlarla okulu ve ailesi deprem bölgesinde olan 2 bin 525 afetzede bursiyerinin yanı sıra eğitim çağındaki tüm gençlere destek olmayı sürdürecek.

Eğitim, yemek, ulaşım, kitap ve kırtasiye bursunu içeren 2 bin lira tutarındaki bir aylık öğrenci destek paketi için internet sitesi üzerinden TEV'e online bağışta bulunulabiliyor.