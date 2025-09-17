Haberler

Test Sürüşünde Kaza: Tamirci Yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet tamircisi Hüseyin P., tamir ettiği motosikletle test sürüşüne çıktığı sırada kaza geçirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Hüseyin P., hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Saraç İlyas Mahallesi'ndeki İpsala Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hüseyin P., tamir ettiği motosikleti test sürüşüne çıkardı. Hüseyin P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak devrildi. Motosikletten düşüp yaralanan Hüseyin P., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar tespit edilen Hüseyin P., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
