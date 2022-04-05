Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tespih yapmak için mermi kovanından çekirdeği ayırmaya çalışan kişi, merminin patlaması sonucu yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, tespih yapmak için mermi kovanından çekirdeği ayırmaya çalışan kişi, merminin patlaması sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Ş.D. (39) Gaziosmanpaşa Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde, tarlada bulduğu dolu tabanca mermisinin çekirdeğinden tespih yapmak istedi.

Merminin kovanından çekirdeğini ayırmaya çalışan Ş.D, patlayan mermi bacağına saplanınca yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesine giden Ş.D, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından genel cerrahi servisine alındı.

Tedavisi devam eden Ş.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Gaziosmanpaşa, Samsun, Silah, Bafra, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title