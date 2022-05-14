Teslim Edilecek İlk C919 Yolcu Uçağı İlk Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı - Haberler

SHANGHAİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Şirketi'ne (COMAC) göre, teslim edilecek ilk C919 büyük yolcu uçağı Cumartesi günü ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Çin'in yerli olarak geliştirilen B-001J kodlu jeti, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan saat 06.52'de havalandı ve 09.54'te aynı yere indi. COMAC, üç saat iki dakika süren uçuş sırasında pilotlar ve mühendislerin tasarlanan tüm operasyonları tamamlamak için koordineli biçimde çalıştığını ve uçağın iyi durumda olduğunu söyledi.

Geçen yıl Mart ayında China Eastern Airlines ve COMAC, teslimattan sonra esas olarak Shanghai'da görev yapacak olan beş C919 yolcu uçağı için bir satın alma sözleşmesi imzalamıştı. Altı C919 jeti 2019'dan bu yana Shanghai, Yanliang, Dongying ve Nanchang gibi yerlerde bir dizi yer ve uçuş testi gerçekleştirdi. Kasım 2020'de C919, model inceleme yetkisini aldı. Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat uçağı olan C919, 158-174 koltuk ve 4.075-5.555 km menzile sahip. Uçak, başarılı ilk uçuşunu 2017 yılında gerçekleştirdi.

Xinhua / Güncel