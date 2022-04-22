Tesla'yı Yolda Güneş Enerjisiyle Şarj Edecekler - Haberler

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Tesla'yı Yolda Güneş Enerjisiyle Şarj Edecekler

DailyMotion.com - Güncel
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Avustralyalı bilimadamları, baskı makinesinde basılmış güneş panelleriyle Tesla marka bir elektrikli araca 15.100 km'lik yolculuğunda güç sağlamayı planlıyor.

Avustralyalı bilimadamları, baskı makinesinde basılmış güneş panelleriyle Tesla marka bir elektrikli araca 15.100 km'lik yolculuğunda güç sağlamayı planlıyor. Her biri 18 metre uzunluğunda basılmış plastik güneş panelleri aracı şarj etmek gerektiğinde aracın yanına serilecek

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