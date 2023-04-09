Tesla, Shanghai'da Yeni Bir Mega Fabrika Kuracak

SHANGHAİ, 9 Nisan (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Shanghai'da yeni bir mega fabrika kuracağını duyurdu. Fabrikada, şirketin enerji depolama ürünü Megapack üretilecek.

Pazar günü Shanghai'da düzenlenen imza töreninde Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni fabrikanın temeli yılın üçüncü çeyreğinde atılacak ve üretime 2024'ün ikinci çeyreğinde başlanacak.

Yeni fabrika başlangıçta her yıl, yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşit 10.000 Megapack üretecek. Ürünler dünya genelinde satışa sunulacak.