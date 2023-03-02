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Tesla'nın Yeni Modelleri Çin'de

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Tesla'nın yeni modellerinden altı adet Model S ve Model X Salı günü Çin gümrüğüne girdi.

Tesla'nın yeni modellerinden altı adet Model S ve Model X Salı günü Çin gümrüğüne girdi.

Tesla'nın tamamen elektrikli otomobilleri, Shanghai Yangshan Limanı'ndaki Nangang terminalinde konteynerlerden çıktı ve gümrük memurları tarafından yerinde incelendi.

Bu, piyasaya sürüldüklerinden beri Çin'e deniz yoluyla ithal edilen yeni Tesla Model S Plaid ve Model X Plaid'in ilk partisi oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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