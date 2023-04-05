Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikasından Yapılan Teslimatlar Mart'ta Yüzde 35 Arttı

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Derneği'nin verilerine göre, Tesla'nın Shanghai fabrikası Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artışla 88.869 araç teslimatı yaptı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingang yeni bölgesindeki Tesla Gigafactory görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Derneği'nin verilerine göre, Tesla'nın Shanghai fabrikası Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artışla 88.869 araç teslimatı yaptı.

ABD'li otomobil üreticisinin Shanghai'daki Ar-Ge ve inovasyon merkezi, artık bitmiş araçlar ve şarj ekipmanı üzerinde daha orijinal geliştirme çalışmaları yürütüyor. Tesla'da yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı David Lau, şirketin Çin'deki ekiplerinin Çinli tüketiciler için ürünleri özelleştirebildiğini belirtti.

Şirketin Shanghai fabrikası 2022'de, 2021'e göre yüzde 48 artışla 710.000 araç teslim etti.

2019'da Shanghai'daki kurulan Tesla Gigafactory, otomobil üreticisinin yüzde 95'in üzerinde endüstriyel zincir yerelleştirme oranı ve çalışanların yüzde 99,99'unun Çinli olmasıyla Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Çin, dünyadaki en büyük yeni enerjili araç (NEV) üretim ve satış pazarı. Bu yılın ilk iki ayında, NEV'lerin ülke çapındaki satış hacmi 933.000'e ulaştı.