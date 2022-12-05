Tesla'nın Shanghai Fabrikasının Araç Teslimatı Kasım Ayında Rekor Kırdı

SHANGHAİ, 5 Aralık (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Shanghai'da bulunan giga fabrikasının Kasım ayında 100 bin 291 aracı teslim ederek yeni bir aylık en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

SHANGHAİ, 5 Aralık (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Shanghai'da bulunan giga fabrikasının Kasım ayında 100 bin 291 aracı teslim ederek yeni bir aylık en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Shanghai fabrikasında yılın ilk 11 ayında teslimatı yapılan araç sayısı 650 binin üzerine çıkmış oldu.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, fabrikanın Ocak-Kasım dönemi araç teslimatlarının geçtiğimiz yılın tamamında yapılan 484 bin 130 adedin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret etti.

Cui, giga fabrikanın 2022 yılı toplam satışlarının 750 bin adede çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Tesla Çin Başkan Yardımcısı Tao Lin de şirketin Shanghai giga fabrikasının sanayi zincirindeki yerlileşme oranının yüzde 95'i geçtiğini ve fabrikanın, Çin'in yeni enerjili araç sanayisinin dünya lideri bir endüstriyel yapıya ve güçlü bir tüketim potansiyeline kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Cui, Ocak-Kasım döneminde Çin'in yeni enerjili araç satışlarının 5,7 milyon adedi geçtiği, 2022'nin tamamı için ise bu tür araçların üretim ve satışının 6,5 milyonu geçebileceği tahmininde bulundu.