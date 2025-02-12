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Tesla'nın Shanghai'daki Yeni Mega Fabrikası Üretime Başladı

Tesla'nın Shanghai'daki Yeni Mega Fabrikası Üretime Başladı
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Tesla, Shanghai'daki yeni mega fabrikasında Megapack enerji depolama bataryalarının üretimine başladı. Bu gelişme ile birlikte şirketin Çin'deki varlığında önemli bir artış yaşandı.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Mega batarya fabrikasından görüntüler

3. Basın toplantısından görüntüler

Tesla'nın Shanghai'da bulunan ve şirketin Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek olan yeni mega fabrikası üretime başladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Tesla'nın Shanghai'da bulunan ve şirketin Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek olan yeni mega fabrikası üretime başladı.

Salı günü başlayan üretimle birlikte şirketin Çin'deki varlığında kayda değer bir artış görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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