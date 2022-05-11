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Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikasında Üretim Hızlandı

Xinhua - Güncel
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Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikasında Üretim Hızlandı

SHANGHAİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'ya göre, şirketin Shanghai'daki fabrikası Gigafactory'de, kısa bir aradan sonra 19 Nisan'da üretimin yeniden başlamasından bu yana 30 Nisan'a kadar toplam 10.000 araç üretim hattından çıktı.

SHANGHAİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'ya göre, şirketin Shanghai'daki fabrikası Gigafactory'de, kısa bir aradan sonra 19 Nisan'da üretimin yeniden başlamasından bu yana 30 Nisan'a kadar toplam 10.000 araç üretim hattından çıktı. Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 kat artışla 183.686 araç teslim ederek, 2020 yılında teslim ettiği araç sayısının toplamını şimdiden geçti.

Shanghai'daki Gigafactory, kentteki son Kovid-19 dalgası nedeniyle, üretimi 20 gün boyunca durdurmuştu. Şirket, Shanghai'daki fabrikasının Asya-Pasifik ve Avrupa pazarlarına ihraç edilecek araç üretmeye başladığını bildirdi. Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, "Pandemi durumunun sadece kısa bir sınav ve zorluk olduğuna inanıyoruz. Tüm sektörlerin çalışmaya devam etme sürecinde zorluklarla başa çıkma kapasitesini gördük" dedi. Yetkili, "Üretimin yakında normale döneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası Gigafactory, Çin'deki ilk tamamen yabancı sermayeli otomobil üretim şirketi olma özelliği taşıyor. Fabrikadan yapılan teslimatlar, 2020'ye göre yüzde 235 artışla geçen yıl 484.130 araç seviyesinde gerçekleşirken, Tesla'nın 2021'deki küresel üretim kapasitesinin yüzde 51,7'sini oluşturdu.

Xinhua / Güncel

Shanghai, Otomobil, Tragger, Mayıs, Güncel, Haberler

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