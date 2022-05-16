Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası, Üretimin Yeniden Başlamasından Sonra İkinci İhraç Sevkiyatını Gönderdi - Haberler

SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai Gigafactory'si tarafından üretilen 4.000'den fazla elektrikli otomobille dolu bir gemi, Pazar günü Belçika'ya gitmek üzere Shanghai Limanı'ndan yola çıktı. Shanghai Gümrük İdaresi'nin bildirdiğine göre bu, fabrikanın 19 Nisan'da üretime yeniden başlamasından bu yana Shanghai'dan ihraç edilen Tesla otomobillerinin ikinci sevkiyatı. Beş gün önce de ilk araç sevkiyatı Slovenya'ya doğru yola çıkmıştı.

Shanghai Gigafactory'de üretim şehirdeki son Kovid-19 canlanması nedeniyle 20 günden fazla bir süre askıya alınmıştı. Shanghai Gümrük İdaresi, gümrük hizmetlerini çevrimiçi olarak koordine etmek ve siparişlerin teslimatını hızlandırmaya yardımcı olmak için Tesla ile bir iletişim kanalı kurduğunu belirtti. Bu yılın ilk dört ayında, Tesla'nın Shangai fabrikası, geçen yılın aynı döneminden 1,7 kattan fazla olacak şekilde, 180.000'den fazla araç teslim etti. Bu rakam, 2020'nin toplam rakamını çoktan aştı. Tesla'nın Shanghai Gigafactory'si, Çin'de tamamen yabancılara ait ilk otomobil üretim kuruluşu.

Xinhua / Güncel