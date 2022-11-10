Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası İlk 10 Ayda 550.000'den Fazla Araç Teslim Etti

SHANGHAI, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin Shanghai'daki fabrikasının 2022 yılının ilk 10 ayında 554.778 araç teslim ettiği duyuruldu.

6 Kasım 2022'de çekilen bu fotoğraf, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) düzenlenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında ziyarete açtığı bir aracı gösteriyor. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

SHANGHAI, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin Shanghai'daki fabrikasının 2022 yılının ilk 10 ayında 554.778 araç teslim ettiği duyuruldu.

Shanghai giga fabrikasındaki teslimatlar Ekim ayında bir önceki seneye göre yüzde 32 artarak 71.704 araca ulaştı. Üretim verimliliğinin artmasıyla birlikte 2022 yılında Ocak-Ekim arasındaki teslimatlar 2021'in tamamında teslim edilen 484.130 adedin çok üstüne çıktı.

Tesla Çin'den yapılan açıklamaya göre Tesla için önemli bir ihracat merkezi olan fabrika Ocak-Ekim döneminde 219.427 araç ihraç etti.

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Tesla'nın Shanghai giga fabrikasının endüstriyel zincirinin yerelleşme oranının yüzde 95'i aştığını söyledi.