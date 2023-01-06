Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Gigafactory, 2022'de 710.000 Araç Teslim Etti Güncel Haberler SHANGHAİ, 6 Ocak (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Perşembe günü, Shanghai'daki fabrikasının 2022'de 710.000 araç teslim ettiğini ve bunun 2021'e göre yüzde 48 artış gösterdiğini bildirdi. SHANGHAİ, 6 Ocak (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Perşembe günü, Shanghai'daki fabrikasının 2022'de 710.000 araç teslim ettiğini ve bunun 2021'e göre yüzde 48 artış gösterdiğini bildirdi. Şirket, Shanghai'daki fabrikası Gigafactory'deki Model Y'nin teslimatının geçen yıl 450.000 aracı aştığını, Model 3'ün teslimatının ise 250.000'i geçtiğini kaydetti. Ağustos 2022'de fabrikanın Çin'de üretilen ilk otomobilinin teslim edilmesinden üç yıldan kısa bir süre sonra 1 milyonuncu araç montaj hattından çıktı. 2019'da kurulan Shanghai'deki Tesla Gigafactory, yüzde 95'in üzerinde endüstriyel zincir yerelleştirme oranı ve çalışanlarının yüzde 99,99'unun Çinli olmasıyla birlikte otomobil üreticisinin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk Gigafactory'si oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Shanghai Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Gigafactory, 2022'de 710.000 Araç Teslim Etti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.