Tesla'nın Shanghai'da Kuracağı Mega Fabrikanın İmza Töreni Gerçekleşti

ABD'li otomobil üreticisi Tesla Inc. Shanghai'da yeni bir mega fabrika kuracağını duyurdu. Fabrikada, şirketin enerji depolama ürünü Megapack üretilecek.

Pazar günü Shanghai'da düzenlenen imza töreninde Tesla, yeni fabrikanın temelinin yılın üçüncü çeyreğinde atılacağını ve üretime 2024'ün ikinci çeyreğinde başlanılacağını bildirdi.

Yeni fabrika başlangıçta her yıl, yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşit 10.000 Megapack üretecek. Ürünler dünya genelinde satışa sunulacak.

SES 1 (Çince): LU YU, Shanghai'ın Lin-gang Özel Bölge İdaresi'nden yetkili:

"Tesla'nın giga fabrika projesi kapsamında hükümetle ve işletme arasında sağlam bir ortaklık kurduk. Tesla'nın (Çin'de) inşa ve üretim faaliyetlerini kolaylaştıracak kaliteli hizmetler sağlıyoruz. Öte yandan Tesla da, Lin-gang'da yeni enerjili araçların endüstriyel grubunun inşasına katkıda bulundu."

Ocak 2019'da Tesla, yabancı otomobil üreticilerine Çin'de tamamen kendilerine ait iştirakler kurma imkanı veren yeni bir politikadan yararlanan ilk şirket olarak Shanghai giga fabrikasının temelini atmıştı.

Şirketin Shanghai fabrikası 2022'de, önceki yıla göre yüzde 48 artışla 710.000 araç teslim etti.

SES 2 (Çince): ERIC ZHENG, Shanghai'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı:

"Birçok ABD sermayeli şirket de dahil olmak üzere yabancı sermayeli şirketlerin, Çin'deki iş fırsatlarını geliştirmeye ve araştırmaya devam edeceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)