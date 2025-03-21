Tesla'nın Şanghay Fabrikası İlk Megapack İhracatını Gerçekleştirdi

SHANGHAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Tesla, Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan yeni mega fabrikasında üretilen Megapack enerji depolama bataryalarının ilk partisini cuma günü ihraç ettiğini duyurdu.

Fabrikanın ilk ihracatı, üretime başlanmasından sadece bir ay sonra gerçekleşti. Bataryalar, Shanghai Limanı'ndan Avustralya'ya ihraç edildi.

Tesla'ya göre bu ihracat, şirketin küresel enerji depolama pazarındaki büyümesini ve batarya teknolojisinin elektrikli araçlardan enerji depolamaya kadar genişlediğini gösteriyor.

Shanghai'daki fabrikada üretilen Megapack'lerin hem yerel hem de Asya-Pasifik pazarlarına sunulması bekleniyor.

Megapack, yeni nesil enerji depolama endüstrisinde öne çıkan ve lityum bataryaları kullanan bir elektrokimyasal enerji depolama cihazı.