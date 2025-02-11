Tesla'nın Şanghay'daki Yeni Mega Fabrikası Üretime Başladı
Tesla, Şanghay'daki yeni mega fabrikasında Megapack enerji depolama bataryalarının imalatına başladı. Üretimin başlamasıyla birlikte şirketin Çin'deki varlığı önemli ölçüde artış gösterdi.
SHANGHAİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai'da bulunan ve şirketin Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek olan yeni mega fabrikası üretime başladı. Salı günü başlayan üretimle birlikte şirketin Çin'deki varlığında kayda değer bir artış görüldü.
Kaynak: Xinhua / Güncel