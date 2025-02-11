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Tesla'nın Şanghay'daki Yeni Fabrikası Üretime Başladı

Tesla'nın Şanghay'daki Yeni Fabrikası Üretime Başladı
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Tesla'nın Şanghay'daki yeni mega fabrikası, Megapack enerji depolama bataryalarının üretimine başladı. Fabrika, Tesla'nın küresel enerji depolama hedeflerine katkı sağlaması ve Çin'deki varlığını artırması bekleniyor.

SHANGHAİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai'da bulunan ve şirketin Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek olan yeni mega fabrikası üretime başladı. Salı günü başlayan üretimle birlikte şirketin Çin'deki varlığında kayda değer bir artış görüldü.

Yılda toplamda yaklaşık 40 gigavat-saatlik enerji depolayabilen 10.000 adet Megapack üretme kapasitesine sahip mega fabrikanın, Tesla'nın küresel enerji depolama hedeflerine büyük katkıda bulunması bekleniyor. Şirket, 2025 yılında enerji depolama sevkiyatlarında yıllık yüzde 50 artış elde etmeyi bekliyor.

Tesla'nın fabrikasının bulunduğu Çin'in Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı yönetimine göre yaklaşık 200.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Shanghai'daki yeni fabrika, toplamda yaklaşık 1,45 milyar yuan (yaklaşık 202 milyon ABD doları) tutarında bir yatırımı kapsıyor.

Yeni fabrikadaki seri üretime inşaatın başlamasından sadece 8 ay sonra geçilmesi de Çin'deki "Tesla hızının" yeni bir örneği olarak kayda geçti. Tesla'nın ülkedeki ilk fabrikası olan Shanghai Giga Fabrikası da bir yıl içinde inşa edilip 2019'da faaliyete başlamıştı.

Tesla Başkan Yardımcısı Mike Snyder, salı günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Shanghai'ın ve Tesla'nın inanılmaz hızlarına bir kez daha tanıklık ettik. Bu fabrikanın Tesla için heyecan verici bir yılı başlatmasından heyecan duyuyorum" diyerek, yeni fabrikanın Tesla'nın küresel üretim ağının temel taşı olacağına inandığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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