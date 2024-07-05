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Tesla'nın insansı robotu Optimus Gen 2 büyük ilgi topladı

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Çin'in Shanghai kentinde devam etmekte olan 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nda, Tesla'nın insansı robotu Optimus Gen 2 büyük ilgi topladı. Optimus Gen 2 robotu fabrikalardaki görevleri yerine getirme kabiliyetine sahip ve 2025 yılında Tesla fabrikalarında 1.000'den fazla Optimus insansı robotunun çalışması bekleniyor.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Temmuz 2024

Optimus Gen 2 robotunun çeşitli görüntüleri

Çin'in Shanghai kentinde devam etmekte olan 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nda, Tesla'nın insansı robotu Optimus Gen 2 büyük ilgi topladı.

Çalışanların verdiği bilgiye göre, Optimus Gen 2 robotu fabrikalardaki görevleri yerine getirme kabiliyetine sahip. 2025 yılında Tesla fabrikalarında 1.000'den fazla Optimus insansı robotunun çalışması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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