Tesla Model Y Kapı Kollarında Sorun: ABD'de Soruşturma Başlatıldı

SAN FRANCISCO, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın Model Y serisi spor kullanımlı araçlarında (SUV) kullanılan kapı kollarının belirli koşullar altında çalışmadığına ilişkin şikayetler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyada salı günü yer alan haberlere göre İdarenin Kusur Soruşturma Ofisi, 9 araç sahibinden araçlarına giremedikleri yönünde şikayet aldıklarını belirtti.

Şikayetlerin çoğunda ebeveynler kendileri araçtan çıktıktan sonra kapıların kilitlendiğini ve çocuklarını almak için arka kapıları açamadıklarını bildirdi. Şikayette bulunanların 4'ününse araca girebilmek için camlardan birini kırdıkları kaydedildi.

Ön incelemelerde elektronik kapı kilitlerinin aracın batarya sisteminden yeterli voltaj almaması durumunda sorun ortaya çıkabileceği ortaya konuldu. Kusur Soruşturma Ofisi'ne göre, şikayetlerin hiçbirinde araçtaki düşük batarya voltajı uyarılarının yandığı bildirilmedi.

İncelemede Tesla araçların içerisinde manuel kapı açma mekanizmaları bulunduğu ancak çocukların bunlara ulaşmasının zor olabileceği, bazı araç sahiplerininse bunların varlığından haberdar olmadığı belirtildi.

Tesla'nın kullanım kılavuzlarına göre, elektronik kilitlere yeniden güç sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanılarak çok aşamalı bir işlem yapılması gerekiyor.