Tesla, Elektrikli Kamyonu Semi'nin İlk Partisini Teslim Etti

SAN FRANCİSCO, 2 Aralık (Xinhua) -- Tesla, Perşembe günü şirketin ABD'nin Nevada eyaletinin Sparks kentindeki giga fabrikasındaki düzenlenen bir törenle elektrikli kamyonu Semi'nin ilk partisini PepsiCo'ya teslim etti.

SAN FRANCİSCO, 2 Aralık (Xinhua) -- Tesla, Perşembe günü şirketin ABD'nin Nevada eyaletinin Sparks kentindeki giga fabrikasındaki düzenlenen bir törenle elektrikli kamyonu Semi'nin ilk partisini PepsiCo'ya teslim etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Semi adı verilen üç kamyonundan birini fabrika içindeki seyircilerin önünde test etti. Tören, halihazırda Musk'ın sahip olduğu Twitter üzerinden canlı yayınlandı.

İlk olarak beş yıl önce konsept olarak tanıtılan Semi'nin 2019'da üretime başlaması bekleniyordu, ancak temel olarak küresel parça sıkıntısı ve Kovid-19 pandemisi yüzünden gecikme yaşandı.

Dört bağımsız motordan güç alan araç, sıfırdan saatte yaklaşık 97 kilometre hıza 20 saniyede çıkabiliyor. Kamyon, 37.195 kilogram yük taşırken 805 kilometrelik bir batarya menziline sahip. Şirket, fiyatların 150.000 ABD dolarından başlayabileceğini söyledi.

Musk, şirketin Kuzey Amerika'da 2024'te 50.000 kamyon üretmek üzere Semi üretimini artırmayı planladığını belirtti.