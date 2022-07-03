Tesla'dan uzun zaman sonra bir ilk!

Otomobil endüstrisinin çoğu, pandemi ve ardından çip sıkıntısı nedeniyle 2020'de teslimatlarda önemli bir düşüş yaşarken, Tesla bu süreçte etkileyici bir şekilde büyümeyi başardı. Üst üste rekor satış rakamlarına ulaşan Tesla, son çeyrekte ise önemli bir düşüş yaşadı.

Uzun zaman sonra Tesla satışlarında düşüş yaşandı

Tesla, Cumartesi günü 2022 yılı 3. çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre elektrikli otomobil üreticisinin Nisan-Haziran ayları arasında dünya çapındaki araç teslimatları yılın ilk çeyreğine göre yüzde 18 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle Tesla, 9 dönemin ardından ilk defa çeyreği negatif kapatmış oldu.

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Yaşanan düşüşün nedeni olarak ise Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasının COVID nedeni ile bir süre kapalı kalması gösterildi. Şirket Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte 254 binde den fazla araç teslim ettiğini belirtti. Ancak önceki dönemde şirket 310 bin aracı müşterileri ile buluşturmuştu.

Önceki çeyreğe göre satış rakamlarında önemli bir düşüş yaşayan Tesla, 2021 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 26'lık bir yükseliş göstermiş durumda. Şirket konu hakkında ise bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

İkinci çeyrekte devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve kontrolümüz dışındaki fabrika kapanmalarına rağmen 258.000'den fazla araç ürettik ve 254.000'den fazla araç teslim ettik. Haziran 2022, Tesla'nın tarihindeki en yüksek araç üretim ayıydı.

Tesla'nın şu anda dört farklı modeli bulunuyor. Şirketin bu dönemde satışlarının büyük çoğunluğunun iki model üzerinde toplandığını görüyoruz. Buna göre Tesla'nın daha ucuz olan Model 3 ve Model Y toplamda 238 bin 533 adetlik satış rakamına ulaştı. Model S ve Model X ise bu dönemde 16 bin 162 satış adedi yakaladı.

Teslimat rakamlarından farklı olarak üretim miktarına gelecek olursak Tesla, 242 bin 169 adet Model 3 ve Model Y üretti. Model S ve X'ten ise 16 bin 411 üretildiği belirtiliyor. Amerikalı üretici bu dönemde toplamda 258 bin 580 araç ürettiğini açıkladı.

Tesla 2022 yılı 2. çeyrek mali sonuçlarını ise 20 Temmuz'da açıklayacak. Peki siz Tesla'nın araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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