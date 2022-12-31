Tesla Çin İki Yeni Modeli Teslim Etmeye Başlayacak Güncel Haberler SHANGHAİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Tesla Çin, Model S Plaid ve Model X Plaid'i Çin ana karasındaki müşterilere 2023'ün ilk yarısında teslim etmeye başlayacağını bildirdi. Fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında sergilenen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aracı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua) SHANGHAİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Tesla Çin, Model S Plaid ve Model X Plaid'i Çin ana karasındaki müşterilere 2023'ün ilk yarısında teslim etmeye başlayacağını bildirdi. İki yeni araç modeli, Kasım ayında düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Tesla Çin, Model S Plaid'in 637 kilometrelik bir seyir mesafesine sahip olduğunu, sıfırdan 100 kilometreye sadece 2,1 saniyede çıktığını ve saatte maksimum 322 kilometre hıza ulaşabileceğini kaydetti. Tesla'nın Shanghai Gigafactory'si, 2022'nin ilk 11 ayında 650.000'den fazla araç teslim etti. Yalnızca Kasım ayında, Shanghai fabrikasından yapılan teslimatların 100.291 aracı bulmasıyla rekor bir seviyeye ulaşıldı. Şu anda Tesla'nın Çin'de yaklaşık 1.500 süper şarj istasyonu ve 10.000 süper şarj direği bulunuyor. Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu'ya göre, Shanghai Gigafactory'nin yıllık satışlarının 2022'de 750.000 araca ulaşması bekleniyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Aralık Güncel Haberler

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