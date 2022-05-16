Tesla, Çin'deki 100.000'den Fazla Aracı Geri Çağıracak - Haberler

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi Pazartesi günü, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, güvenlik riskleri nedeniyle 23 Mayıs'tan itibaren Çin'deki 107.293 aracı geri çağıracağını bildirdi. İdareye sunulan açıklamada, Tesla (Shanghai) Limited Şirketi tarafından başlatılan geri çağırmanın, ülkede 19 Ekim 2021 ile 26 Nisan 2022 tarihleri arasında üretilen Model 3 ve Model Y araçlarını kapsayacağı belirtildi. Açıklamada, hızlı şarj sırasında merkezi dokunmatik ekranla ilgili bir kusurun, arızalara neden olabileceği ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturabileceği belirtildi. Şirket, sorunu çözmek için geri çağrılan araçlarda ücretsiz yazılım güncellemeleri yapmayı taahhüt etti.

Xinhua / Güncel