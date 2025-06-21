Tesla, Çin'de Enerji Depolama İstasyonu İnşaatına Başlıyor

SHANGHAİ, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Megapack enerji depolama bataryalarını kullanarak Shanghai'da şebekeye yönelik enerji depolama istasyonu inşa etmek üzere Çinli ortaklarıyla anlaşma imzaladı.

Toplam 4 milyar yuan (yaklaşık 556 milyon ABD doları) yatırım içeren anlaşma, Tesla'nın Çin'in yeni gelişmekte olan enerji depolama pazarına girişi anlamına geliyor ve şirketin tesisinin, dünyanın en büyük elektrik şebekesi olan Çin'in geniş elektrik şebekesine bağlanmasının önünü açıyor.

Tesla, Lin-gang Özel Alanı İdari Komitesi, Shanghai Fengxian Bölgesi halk yönetimi ve Çin Kangfu Uluslararası Kiralama Limited Şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, gigavat-saat ölçeğindeki enerji depolama istasyonu, Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'nda kurulacak.

Tesis, Tesla'nın Çin anakarasında inşa edilecek ilk şebekeye yönelik enerji depolama istasyonu olacak.

Tesla Çin Enerji İşleri Genel Müdürü Dong Kun, istasyonun faaliyete geçtikten sonra elektrik spot ticaretine katılarak yerel şebekelerde yoğun ve yoğun olmayan saatlerdeki elektrik talebini dengelemeye ve şebeke istikrarını artırmaya yardımcı olacağını söyledi.