Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tesla, Çin'de 1 Milyondan Fazla Aracı Geri Çağırıyor

Tesla, Çin'de 1 Milyondan Fazla Aracı Geri Çağırıyor

Güncel Haberler

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 29 Mayıs'tan itibaren Çin'de 1,1 milyondan fazla aracını yazılımsal sorunlar yüzünden geri çağıracak.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 29 Mayıs'tan itibaren Çin'de 1,1 milyondan fazla aracını yazılımsal sorunlar yüzünden geri çağıracak.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre geri çağırma kapsamında ithal Model S, Model X ve Model 3 araçların bir kısmı ve 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 tarihleri arasında Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y araçları bulunuyor.

Geri çağrılan araçların, kullanıcılar için yenilemeli frenleme stratejisi seçeneklerine sahip olmadığı ve sürücülerin uzun süre gaz pedalına basması halinde yeterli uyarı sağlamadığı belirtildi. Açıklamada, bu tür hataların çarpışma riskini artırabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre Tesla sorunu gidermek için kablosuz yazılım güncellemesi yapacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title