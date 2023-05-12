Tesla, Çin'de 1 Milyondan Fazla Aracı Geri Çağırıyor

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 29 Mayıs'tan itibaren Çin'de 1,1 milyondan fazla aracını yazılımsal sorunlar yüzünden geri çağıracak.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre geri çağırma kapsamında ithal Model S, Model X ve Model 3 araçların bir kısmı ve 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 tarihleri arasında Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y araçları bulunuyor.

Geri çağrılan araçların, kullanıcılar için yenilemeli frenleme stratejisi seçeneklerine sahip olmadığı ve sürücülerin uzun süre gaz pedalına basması halinde yeterli uyarı sağlamadığı belirtildi. Açıklamada, bu tür hataların çarpışma riskini artırabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre Tesla sorunu gidermek için kablosuz yazılım güncellemesi yapacak.