Tesla, CEO Arayışına Girdi: Elon Musk Düşüşteki Satışlardan Endişeli

NEW YORK, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li Tesla şirketinin yönetim kurulu, şirket hisselerinin değer kaybetmesi ve Elon Musk'ın Beyaz Saray'daki işlerine odaklanmasından bazı yatırımcıların rahatsızlık duyması nedeniyle yaklaşık bir ay önce Musk'ın yerine geçecek ismi belirlemek için ciddi adımlar atmaya başladı.

Wall Street Journal gazetesinin perşembe günkü haberine göre şirkette düşüş gösteren satış ve kar rakamları gerilimi artırırken yönetim kurulu, Tesla'ya yeni CEO bulmaya yönelik resmi süreçte çalışmak üzere birden fazla yönetici bulma şirketiyle irtibata geçti.

Haberde yönetim kurulunun bu arayışta büyük bir yönetici bulma firmasıyla çalışmaya odaklandığı, ancak CEO değişimine ilişkin planlamaların an itibarıyla ne aşamada bulunduğunun belli olmadığı belirtildi. Tesla yönetim kurulu üyesi olan Musk'ın bu süreçten haberdar olup olmadığı ve Tesla'da daha fazla zaman geçireceği yönündeki son açıklamalarının bu süreci etkileyip etkilemediği de bilinmiyor.

Tesla, Musk'ın zamanının büyük bölümünü ABD Başkanı Donald Trump'ın federal harcamaları kısma çalışmalarına ayırmasından bu yana art arda kayıplar yaşıyor. Geçtiğimiz hafta şirketin ilk çeyrekteki karının yüzde 71 düştüğünü açıklamasının ardından Musk, yatırımcılara kısa sürede Tesla'daki görevine geri döneceği konusunda söz vermişti.