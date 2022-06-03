Tesla çalışanları için kabus dolu günler: Gözler Elon Musk'ta! - Haberler

Elektrikli otomobil dünyası denildiğinde akla ilk gelen şirket olan Tesla'nın son dönemde çalışanlarıyla arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Şirketin fenomen CEO'su Elon Musk, açıklamalarıyla yine gündemi belirliyor. Musk'ın planları, çalışanları için pek de iyi görünmüyor.

Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki günlerde küresel ekonominin oldukça sıkıntılı bir döneme gireceğini düşünüyor. Reuters'in bir raporuna göre Musk, üst düzey yöneticilerine ekonomi hakkındaki düşüncelerini belirten bir e-posta gönderdi.

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Tesla CEO'su küresel ekonomi hakkındaki düşüncelerini "süper kötü bir his" olarak değerlendirdi. Yayınlanan rapora göre Elon Musk, Tesla çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak. Şirket, 100 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Çin'in yürüttüğü "sıfır koronavirüs" politikası, birçok teknoloji şirketi gibi Tesla'yı da olumsuz etkiledi. Yaşanan kapanma süreci, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve Ukrayna savaşının yatırımcılardaki olumsuz etkisi, şirketin büyüme planlarını değiştirebilir.

Öte yandan Elon Musk, Tesla çalışanlarıyla bu aralar sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Musk'ın pandeminin sona ermesiyle birlikte çalışanlarını ofise getirmek için uğraştığı belirtilmişti. Ardından Tesla CEO'su, çalışanlardan ya haftada 40 saat ofise gelmelerini ya da şirketten ayrılmalarını istedi.

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