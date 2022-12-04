Tesla, Arka Lamba Sorunu Nedeniyle Çin'deki 400 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey kalite izleme kuruluşu, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, arka lambaların yanmasına engel olabilecek bir yazılım kusuru nedeniyle Çin'deki 435.132 aracı geri çağıracağını söyledi.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey kalite izleme kuruluşu, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, arka lambaların yanmasına engel olabilecek bir yazılım kusuru nedeniyle Çin'deki 435.132 aracı geri çağıracağını söyledi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, geri çağırma işleminin 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142.277 adet Model 3 aracı ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen yaklaşık 300.000 adet Model Y aracı kapsadığını söyledi.

Donanım yazılımındaki bir kusur, aracın ilk çalışma sürecinde yanlış arıza tespitine neden olabileceğinden, aracın tek veya her iki tarafındaki arka lambaları yanmayabilir. Açıklamada böyle bir eksikliğin, karanlık ortamlarda çarpışma riskini artırabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Tesla sorunu gidermek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak.