Tesla araçlarında kritik güvenlik hatası! Avrupa harekete geçti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da yeni bir güvenlik krizi yaşanıyor. Almanya'nın trafik düzenleyicisi tarafından yapılan son uyarı kapsamında 59 bin Tesla aracında yazılım hatası olduğu tespit edildi. Model Y ve Model 3 sahiplerinin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi.

59 bin Tesla modelinde güvenlik sorunu yaşanıyor

Almanya'nın Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) isimli trafik denetleyicisi, Tesla sahiplerine kritik bir uyarı gönderdi. eCall güvenlik özelliğinin hatalı olduğunu keşfeden KBA, 59 bin aracın tehlike altında olduğunu söyledi.

59.129 adet Model Y ve Model 3'ü etkileyen son güvenlik hatası, Tesla sürücülerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Araçlarda eCall özelliği düzgün çalışmadığı için, Tesla yazılımı ciddi bir kaza olması durumda ilk müdahale ekiplerini çağıramıyor.

Tesla'dan uzun zaman sonra bir ilk!

Geçtiğimiz aylarda açılan Berlin Gigafactory'de üretilenler de dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki Tesla araçlarda bu güvenlik hatasının olduğu belirtildi. Alman medyasından gelen bilgiye göre KBA, araç sahiplerini uyardı ve Tesla yetkilileriyle iletişime geçti.

KBA'nın bu uyarısı sonrasında eCall nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Avrupa Birliği tarafından devreye alınan bu güvenlik hizmeti, karayolunda gerçekleşen trafik kazalarına hızlıca ilk yardım getirmeyi amaçlıyor. Avrupa'daki araçlarda yer alan bu özellik, bir nevi acil çağrı sistemi olarak çalışıyor.

Son zamanlarda birden fazla otomobil üreticisinin araçlarını geri çağırdığına şahit olduk. En son benzer bir çağrı Ford'dan geldi. ABD'deki Ford F-150 Ligthning modelleri için geri çağırma uyarısı yapıldı. Ford, araçlarda kazaya yol açacak bir hata olduğunu söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel